Ученые из США назвали причину цунами на острове Сулавеси

Ученые из Калифорнийского технологического института установили причину образования масштабного цунами, которое унесло жизни четырех тысяч человек в индонезийском городе Палу в 2018 году. Об этом сообщила «Политика сегодня».

Научным сотрудникам в этом помог метод компьютерного моделирования. Эксперты заключили, что волны цунами образовались в результате крупного землетрясения магнитудой 7,5. Обычно такие толчки не приводят к крупным цунами, но в данном случае сыграла роль особенности местной бухты.

Цунами, накрывшее город Палу в 2018 году, привело к большому количеству жертв среди местных жителей. Долгое время причина его образования не поддавалась объяснению.