Мир 27 декабря 2022, 14:24 Ученые из США научили компьютер делать нановазы и наночаши из ДНК Science Advances: компьютерная программа создала нановазы и наночаши с помощью ДНК Unsplash

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Группа ученых из США научила компьютерную программу делать предметы декора в наноразмере из частиц ДНК. О необычном эксперименте рассказали в журнале Science Advances.

В разработке и настройке программы участвовали ученые из Университета Дьюка и Университета штата Аризона. Их детище — DNAxiS — умеет конструировать из молекул ДНК трехмерные вазы и чаши.

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Пока эти декоративные элементы даже на мониторе имеют небольшой размер. Однако этого более чем достаточно для демонстрации возможностей нового ПО с открытым исходным кодом. В дальнейшем разработка ученых поможет формировать 3D-структуры гораздо быстрее, чем это удавалось делать специалистам вручную. Сейчас на подобные макеты порой уходят годы.

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По словам авторов материала, DNAxiS умеет превращать рисунки или цифровые модели в объемные структуры из нитевидных молекул ДНК. Среди первых творений ученых — нановазы, чаши, полые сферы. Также они создавали и более сложные фигуры, интегрированные одна в другую.