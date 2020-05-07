Ученые из Швейцарии обнаружили эффективное средство в борьбе с коронавирусом у мужчин

По информации ИА Nаtiоn Nеws, ученые изучили состояние здоровье больных раком, которые справились с коронавирусной инфекцией. Согласно наблюдениям, препараты, которые подавляют синтез тестостерона, снижают и вероятность смерти инфицированных мужчин.

«Я надеюсь, что наши наблюдения вдохновят других медиков на проведение клинических испытаний с применением антиандрогенов для борьбы с COVID-19. Конечно, нам нужны дополнительные данные, однако собранные нами сведения говорят в пользу гипотез, связывающих повышенную уязвимость мужчин с работой половых гормонов», — отметил профессор университета в швейцарском Лугано Андреа Алимонти.

Исследователи предположили, что антиандрогены сокращают концентрацию белка, который способствует развитию опухолей и распространению коронавируса по органам тела. В настоящее время необходимы дополнительные подтверждения новой гипотезы