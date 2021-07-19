Ученые из Китая оценили вероятность искусственного происхождения коронавируса

Китайские ученые выяснили, что происхождение нового коронавируса может быть только природным, вирус не мог появиться искусственно — в лаборатории. Об этом говорится в материале, который был опубликован в научном журнале Science China Life Sciences.

Более 20 китайских ученых и исследовательница из Великобритании, которая работает в КНР, провели свои научные исследования пришли к выводу, что коронавирус имеет природное происхождение. Они в качестве доказательства использовали теорию эволюции и связанные с ней идеи.

Исследователи отметили, что SARS-CoV-2 хорошо адаптировался к человеческой популяции по сравнению с SARS-CoV образца 2003 года. Данный уровень приспособляемости, видимо, развился в течение длительного периода, считают специалисты. До вспышки COVID-19 вирус, как они полагают, эволюционировал. Однако пока неясно, насколько он адаптировался и как именно все произошло.

«SARS-CoV-2 не мог развиться на животном рынке в большом городе и еще менее вероятно в лаборатории. При обсуждении происхождения SARS-CoV-2 необходимо учитывать длительный процесс адаптационного сдвига», — сказано в научной статье. Ее процитировало РИА «Новости».

Ученые также назвали заявление о неприродном происхождении коронавируса очень спорными.

«Пока не будут обнаружены штаммы со следами вмешательства человека … было бы продуктивнее сосредоточиться на естественных процессах, связанных с происхождением SARS-CoV-2», — подчеркнуто публикации.

Ранее, как писало агентство Associated Press, глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус не исключил вероятность искусственного происхождения коронавируса.

ВОЗ в марте этого года опубликовала полную версию доклада международной группы экспертов организации о визите в город Ухань для выяснения происхождения коронавируса. Тогда ученые назвали утечку COVID-19 из лаборатории крайне маловероятной.