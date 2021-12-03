Ученые из ЮАР заявили о повышенном риске повторного заболевания COVID-19 при «омикроне»

Ученые из ЮАР пришли к выводу, что риск повторно заразиться коронавирусом при новом штамме «омикрон» возрос по сравнению с периодом активного распространения «дельты» или «беты». Об этом сказано в исследовании южноафриканских ученых. Оно опубликовано на сайте препринтов научных статей в области медицины MedRxiv.

Специалисты во время своей работы зафиксировали высокую способность «омикрона» обходить иммунитет, который человек приобрел после COVID-19. При этом во время распространения штаммов «бета» и «дельта» такой ситуации не складывалось. Ученые заявили, что «омикрон»-штамм может также обходить иммунитет, полученный после вакцинации.

«Доказательства на уровне населения предполагают, что штамм „омикрон“ связан со значительной способностью обходить иммунитет от прошлых заражений. Напротив, не было доказательств на уровне населения об иммунном обходе при штаммах „бета“ или „дельта“. Это открытие имеет важное значение для планирования в сфере общественного здравоохранения», — сказано в исследовании.

Агентство France Press со ссылкой на южноафриканских ученых передало, что риск повторного заражения при штамме «омикрон» возрастает в три раза.

«Омикрон»-штамм впервые в мире зафиксировали в Ботсване и ЮАР, в данный момент его обнаружили и в других странах. Первый случай заражения произошел, в частности, в США.