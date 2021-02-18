Ученые из Японии создали препарат для прекращения старения

Японские учение нашли механизм, который позволит избавиться от «стареющих клеток». Препарат, останавливающий процесс старения организма, могут начать применять уже через пять-десять лет.

Организм с возрастом слабеет, поскольку в нем накапливают клетки, которые запускают системные воспалительные процессы. Одним из видов клеток, провоцирующих воспаление, являются так называемые стареющие (сенесцентные) клетки. Последние исследования доказали, что процесс деления может прекратиться в результате окислительного стресса, повреждения ДНК и других факторов.

«То есть если удалить эти клетки, можно будет остановить спровоцированные ими воспалительные процессы, а следовательно — добиться существенного улучшения симптомов старения», — объяснил РИА «Новости» профессор НИИ медицины Токийского университета Макото Наканиси.

Ученые выяснили, что для стареющей клетки жизненно необходим фермент GLS1. Он превращает глутамин в глутаминовую кислоту. Если использовать ингибитор GLS1, то можно уничтожить все клетки, которые провоцируют воспаление. В том числе и стареющие клетки.

В качестве такого ингибитора исследователи используют препарат, который уже проходит клинические испытания как лекарство от некоторых видов рака, рост клеток которого также зависит от GLS1. Эксперименты проводят на мышах. Исследование показало, что у грызунов «омолодились» все внутренние органы и укрепился организм. Лекарство проходит первую фазу клинических испытаний.

«Если у него не будет побочных явлений, то его, вероятно, можно будет использовать и против возрастных изменений. То есть вполне возможно, что его широкое применение на самом деле очень близко. Это внушает большую надежду. Хотелось бы, чтобы уже через пять-десять лет его можно было применить для обычных пожилых людей», — подчеркнул Наканиси.