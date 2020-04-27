    27 апреля 2020, 10:32

    Ученые из Японии: солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

    Ольга Ситникова

    Ученые из японского Университета Хоккайдо объяснили ускоренное вращение атмосферы Венеры. В исследовании они опирались на информацию с космического зонда Akatsuki. Об этом сообщил Science.
    Ученые из Японии: солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

    По данным сайта «Мир 24», скорость движения атмосферы Венеры составляет более 350 км/ч и в 60 раз превышает скорость самой планеты. Такое свойство заметили еще в 1960-е годы.

    Специалисты предполагали, что вращения синхронизируются спустя некоторое время, однако этого до сих пор не случилось. Эксперты из Японии связали аномальное вращение с Солнцем.

    По их словам, атмосфера Венеры прогревается неравномерно. Раскаленные потоки газа переносятся на темную сторону и вызывают движение атмосферы. На Земле их замедляют континенты и океаны, которые отсутствуют на Венере.

    Согласно компьютерной модели, горячий воздух на Венере по верху движется к северному и южному полюсам, а холодный — по низу от приполярных и умеренных широт к экватору. Таким образом и появляется циркуляция, которая вращает атмосферу с высокой скоростью.