Ученые из Японии: солнечные лучи вызывают аномальное вращение атмосферы Венеры

По данным сайта «Мир 24», скорость движения атмосферы Венеры составляет более 350 км/ч и в 60 раз превышает скорость самой планеты. Такое свойство заметили еще в 1960-е годы.

Специалисты предполагали, что вращения синхронизируются спустя некоторое время, однако этого до сих пор не случилось. Эксперты из Японии связали аномальное вращение с Солнцем.

По их словам, атмосфера Венеры прогревается неравномерно. Раскаленные потоки газа переносятся на темную сторону и вызывают движение атмосферы. На Земле их замедляют континенты и океаны, которые отсутствуют на Венере.

Согласно компьютерной модели, горячий воздух на Венере по верху движется к северному и южному полюсам, а холодный — по низу от приполярных и умеренных широт к экватору. Таким образом и появляется циркуляция, которая вращает атмосферу с высокой скоростью.