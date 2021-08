Ученые из Италии предсказали новую пандемию к 2080 году

Новая пандемия в ближайшие 60 лет угрожает человечеству. Она будет похожа по последствиям на сегодняшнюю эпидемию коронавируса. Такое мнение высказали ученые из Университета Падуи в Италии. Результаты их исследования появились в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

С помощью метода статистического анализа ученые исследовали распространение болезней во всем мире за последние четыре столетия. Речь идет о холере чуме, оспе, тифе и различных видах гриппа. Исследователи отметили, что экстремальные пандемии не являются редким явлением. По их прогнозам, следующая глобальная вспышка произойдет к 2080 году. Вероятность того, что человек, который родился в 2000-м, станет свидетелем новой эпидемии, составила 38%. Авторы работы считают, что причиной новой пандемии станут загрязнения окружающей среды, рост населения и изменения продовольственной системы. Риск повторения испанки каждый год увеличивается на 0,3-1,9%. По прогнозам специалистов, пандемия такого масштаба может случиться в течение следующих 400 лет. При этом вероятность возникновения новых заболеваний, похожих на COVID-19, может возрасти в ближайшие десятилетия в три раза. При этом через 12 тысяч лет мир может столкнуться с пандемией, которая способна полностью уничтожить население Земли.