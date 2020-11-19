Ученые из Дании усомнились в защите масок от COVID-19

Специалисты Национального госпиталя Дании провели исследование об эффективности масок для защиты здоровых от заражения коронавирусом. Ученые пришли к мнению, что эти средства не вполне ограждают людей от инфекции.

Научная работа опубликована на сайте медицинского учреждения. В ней говорится, что в исследовании принимали участие более шести тысяч человек. Это было еще до того, как датские власти ввели ограничения по COVID-19.

Участников разделили на две группы. В одной из них люди носили маски в общественных местах. Другие этого не делали. Через месяц специалисты подвели итоги и выясняли, что в первой группе заразились 1,8%, во второй — 2,1%.

Ученые подсчитали, что маска снижает риска заражения на 15-20%. При этом эксперты подчеркнули, что их работа несколько необъективна. Ведь она проводилась, когда в стране не было массовых ограничений и большинство людей не носили маски и не соблюдали социальную дистанцию.

Исследователи отметили, что не изучали, насколько эффективно работают маски на заболевших. То есть непонятно, как маска помогает предотвратить распространение коронавируса.

В прошедшую среду, 18 ноября, вице-премьер Татьяна Голикова объявила о введение масочного режима на территории всей России.