Ученые из Бразилии выяснили, почему коронавирус распространился так быстро

В рамках исследования ученые изучили связь климата с эпидемиологической ситуацией, а также проверили влияние социально-экономических условий и интенсивности транспортного сообщения.

По мнению специалистов, авиаперевозки поспособствовали быстрому распространению инфекции. Для того, чтобы эффективно бороться с коронавирусом, они предложили ограничить авиаперелеты, закрыть границы и проверять пассажиров.

«Распространение COVID-19 в мире с 2019 по 2020 год сократится, если будут усовершенствованы меры тестирования и контроля на борту самолетов», — добавил сотрудник Федерального университета Баии.