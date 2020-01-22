Ученые: древние китайцы научились варить пиво шесть тысяч лет назад
Американские ученые провели исследование и выяснили, что древним китайцам удалось разработать идеальный рецепт пива 6000 тысяч лет назад. Об этом сообщил сайт «Мир 24» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, специалисты изучили несколько осколков неолитических амфор. Представители культуры Яншао использовали их для перевозки зерна и спиртных напитков. Оказалось, что для получения алкогольных напитков древние китайцы экспериментировали с рисом, семенами травы и проросшим просом.
Настойки получались более крепкими, если в ход шло зерно, заплесневевшая трава и сухая закваска. Эти рецепты передавались из поколения в поколение. Исследователи предположили, что найденные ими образцы могут быть самыми древними доказательствами культуры пивоварения в Поднебесной.