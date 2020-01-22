Ученые: древние китайцы научились варить пиво шесть тысяч лет назад

По данным издания, специалисты изучили несколько осколков неолитических амфор. Представители культуры Яншао использовали их для перевозки зерна и спиртных напитков. Оказалось, что для получения алкогольных напитков древние китайцы экспериментировали с рисом, семенами травы и проросшим просом.

Настойки получались более крепкими, если в ход шло зерно, заплесневевшая трава и сухая закваска. Эти рецепты передавались из поколения в поколение. Исследователи предположили, что найденные ими образцы могут быть самыми древними доказательствами культуры пивоварения в Поднебесной.