Мир 23 ноября 2023, 10:56 Ученые доказали внеземное происхождение кулона фараона Тутанхамона Phys.org: ученые доказали, что кулон Тутанхамона связан с ударом метеорита Википедия

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Желтое стекло ливийской пустыни, которое содержится в знаменитом кулоне египетского фараона Тутанхамона, произошло из-за удара метеорита о поверхность Земли. К такому выводу пришла международная группа ученых из Германии, Египта и Марокко. Результаты их трудов опубликовал журнал Phys.org.

Почти век разные исследователи спорили насчет происхождения этого кулона. Желтое стекло ливийской пустыни не похоже на натуральное по составу. При этом добыть его можно лишь на определенной территории в пустыне на юго-востоке Ливии и юго-западе Египта. Возраст этого желтого стекла — примерно 29 миллионов лет.

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Ученые исследовали два образца стекла, которое приобрели у жителя Ливии. В них эксперты обнаружили частицы кубического циркония. Этот минерал образуется при температуре от 2250 до 2700 градусов по Цельсию. Также в стеклах выявили редкий полиморф орто-II. Он проявляется лишь при давлении около 130 тысяч атмосфер.

Проанализировав все данные, ученые пришли к выводу о том, что желтое стекло ливийской пустыни могло образоваться из-за удара метеорита или взрыва атомной бомбы. Опираясь на информацию о возрасте стекла, исследователи остановились на версии о метеорите.

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