Ученые доказали существование тропического сифилиса 4000 лет назад в Азии

По данным издания, ученые изучили скелеты двух человек, которые были найдены на севере Вьетнама. Останки принадлежали ребенку и молодому парню, которые жили в 2500-1500 годы до н. э.

Специалисты доказали, что оба этих человека были заражены тропическим сифилисом, который поражает кожу, суставы и кости. Бактерии Treponema pallidum pertenue вызывают это инфекционное заболевание, передающееся через прикосновения.

Сейчас в большей части мира фрамбезия ликвидирована, однако она широко распространена в западной части Тихого океана.