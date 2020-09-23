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    23 сентября 2020, 12:14

    Ученые доказали существование тропического сифилиса 4000 лет назад в Азии

    Артур Блянихов

    Группа исследователей доказала, что 4000 лет назад на юго-востоке Азии существовал тропический сифилис (фрамбезия). Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на профильные СМИ.
    Ученые доказали существование тропического сифилиса 4000 лет назад в Азии

    По данным издания, ученые изучили скелеты двух человек, которые были найдены на севере Вьетнама. Останки принадлежали ребенку и молодому парню, которые жили в 2500-1500 годы до н. э.

    Специалисты доказали, что оба этих человека были заражены тропическим сифилисом, который поражает кожу, суставы и кости. Бактерии Treponema pallidum pertenue вызывают это инфекционное заболевание, передающееся через прикосновения.

    Сейчас в большей части мира фрамбезия ликвидирована, однако она широко распространена в западной части Тихого океана.

    Новости SMI.FM