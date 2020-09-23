Ученые доказали существование тропического сифилиса 4000 лет назад в Азии
Группа исследователей доказала, что 4000 лет назад на юго-востоке Азии существовал тропический сифилис (фрамбезия). Об этом сообщила «Русская планета» со ссылкой на профильные СМИ.
По данным издания, ученые изучили скелеты двух человек, которые были найдены на севере Вьетнама. Останки принадлежали ребенку и молодому парню, которые жили в 2500-1500 годы до н. э.
Специалисты доказали, что оба этих человека были заражены тропическим сифилисом, который поражает кожу, суставы и кости. Бактерии Treponema pallidum pertenue вызывают это инфекционное заболевание, передающееся через прикосновения.
Сейчас в большей части мира фрамбезия ликвидирована, однако она широко распространена в западной части Тихого океана.