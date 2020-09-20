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    20 сентября 2020, 09:09

    Ученые доказали эффективность ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

    Андрей Иванов

    Ученые из Университета Хиросимы доказали, что ультрафиолет убивает коронавирус на зараженной поверхности. Излучение уничтожает до 99,7% клеток нового вируса. Результаты исследования японских ученых опубликовал журнал American Journal of Infection Control.
    Ученые доказали эффективность ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

    В исследовании говорится, что при дезинфекции ультрафиолетом длина волны не должна превышать определенное значение, иначе она может проникнуть под кожу и разрушить живые клетки.

    Это открытие поможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах и убедит скептиков в эффективности ультрафиолета в борьбе с инфекцией. Если правильно настроить и расположить источник ультрафиолетового излучения в помещении, 99,7% коронавирусных клеток погибнет в течение 30 секунд.

    Ранее ученые из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета назвали ткань, которая убивает 2019-nCoV. Они выяснили, что лучше всего от коронавируса защитит простой хлопок. Он нейтрализует патогены в течение суток.

    За все время пандемии медики выявили почти 30,8 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 956 976 человек.

    Новости SMI.FM