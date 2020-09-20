Ученые доказали эффективность ультрафиолета в борьбе с коронавирусом

В исследовании говорится, что при дезинфекции ультрафиолетом длина волны не должна превышать определенное значение, иначе она может проникнуть под кожу и разрушить живые клетки.

Это открытие поможет изменить подход к дезинфекции помещений в больницах и убедит скептиков в эффективности ультрафиолета в борьбе с инфекцией. Если правильно настроить и расположить источник ультрафиолетового излучения в помещении, 99,7% коронавирусных клеток погибнет в течение 30 секунд.

Ранее ученые из Агентства общественного здравоохранения Канады и Манитобского университета назвали ткань, которая убивает 2019-nCoV. Они выяснили, что лучше всего от коронавируса защитит простой хлопок. Он нейтрализует патогены в течение суток.

За все время пандемии медики выявили почти 30,8 миллиона случаев COVID-19. От последствий заражения новым вирусом умерли 956 976 человек.