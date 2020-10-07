Ученые: человеческий организм воспринимает лишь два времени года

По данным издания, ученые привлекли к исследованию добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, половина из которых не могла нормально обрабатывать глюкозу.

Четыре раза в год участники исследования сдавали кровь, чтобы специалисты проследили за их метаболизмом, состоянием сердечно-сосудистой системы, уровнем иммунитета и прочими параметрами.

Оказалось, что организм человека меняется два раза в год — либо поздней осенью или ранней зимой, либо поздней весной или ранним летом. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что тело человека чувствует только тепло и холод, и определенным образом реагирует на них.