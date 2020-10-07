Ученые: человеческий организм воспринимает лишь два времени года
Американские исследователи выяснили, что организм человека воспринимает только два времени года из традиционных четырех. Об этом сообщил сайт «Мир 24».
По данным издания, ученые привлекли к исследованию добровольцев в возрасте от 25 до 75 лет, половина из которых не могла нормально обрабатывать глюкозу.
Четыре раза в год участники исследования сдавали кровь, чтобы специалисты проследили за их метаболизмом, состоянием сердечно-сосудистой системы, уровнем иммунитета и прочими параметрами.
Оказалось, что организм человека меняется два раза в год — либо поздней осенью или ранней зимой, либо поздней весной или ранним летом. Таким образом, эксперты пришли к выводу, что тело человека чувствует только тепло и холод, и определенным образом реагирует на них.