Учения в Балтийском море анонсировала Британия

Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес объявил о проведении военных учений Объединенных экспедиционных сил в водах Балтийского моря. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

«Вместе с союзниками будут проведены превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море», — обозначил британский министр.

Отмечается, что он сказал это в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министрами обороны девяти стран Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил.