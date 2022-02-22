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    22 февраля 2022, 20:00

    Учения в Балтийском море анонсировала Британия

    Артур Блянихов

    Глава оборонного ведомства Великобритании Бен Уоллес объявил о проведении военных учений Объединенных экспедиционных сил в водах Балтийского моря. Об этом сообщил RT со ссылкой на иностранные СМИ.

    «Вместе с союзниками будут проведены превентивные военные учения, демонстрирующие свободу передвижения в Балтийском море», — обозначил британский министр.

    Отмечается, что он сказал это в ходе пресс-конференции, состоявшейся после встречи с министрами обороны девяти стран Европы, которые входят в состав Объединенных экспедиционных сил.