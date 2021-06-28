Учения Украины и США начались в Черном море

Ежегодные учения Sea Breeze стартуют 28 июня в Черном море. Отрабатывать маневры будут украинские военные, а также военнослужащие стран НАТО.

Учения Sea Breeze продлятся по 10 июля и будут самыми масштабными за последние 20 лет. Всего в отработке маневров участвуют порядка трех тысяч военных. Также задействуют корабли, самолеты и спецназ.

Все действия будут разворачиваться в акватории Черного моря, в Николаевской, Херсонской и Одесской областях. Украинская сторона планирует сделать упор на противовоздушную и противолодочную оборону. Еще военные сделают акцент на противодействии незаконным вооруженным формированиям и высадке морского и воздушного десанта, сообщило РИА «Новости».

Главной целью учений является улучшение взаимодействия подразделений ВМС Украины, США и стран альянса.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Sea Breeze преследует две основные задачи. По ее словам, учения организовали для переброски вооружения на Украину и дестабилизации у границ России.