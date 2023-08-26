Мир 26 августа 2023, 00:05 Учения США в районе Корейского полуострова повысят риск войны — КНР Китай заявил об угрозе войны из-за учений США в районе Корейского полуострова unsplash.com

Читать 360tv в

Учения Соединенных Штатов и их союзников в районе Корейского полуострова могут привести к войне. Такое заявление сделал зампостпреда Китая при ООН Гэн Шуан, сообщил ТАСС.

Действия США не поспособствуют взаимному доверию и не приведут к созданию мирного механизма на Корейском полуострове, подчеркнул дипломат. Наоборот, учения повысят риск конфликта и конфронтации.

Реклама

«Они лишь еще больше обострят напряженность, повысят риск конфронтации и конфликта, в итоге даже могут привести к войне», — говорится в сообщении.

Группа российских и китайских кораблей у берегов Аляски во время учений не на шутку перепугала власти США. Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор назвал это сигналом о том, что РФ и КНР способны на то же, что американцы делают уже много лет в чужих территориальных водах.

Офицер сравнил Соединенные Штаты со школьным хулиганом, который раньше всех держал в страхе, а теперь кто-то смог дать ему сдачи.