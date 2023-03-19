Мир 19 марта 2023, 20:34 Учения сил НАТО в Норвегии назвали сигналом Путину Focus: сценарий учений НАТО Joint Viking в Норвегии стал сигналом Путину РИА «Новости»

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Состоявшиеся в Норвегии военные учения стран НАТО Joint Viking прошли по сценарию, который похож на события в Крыму 2014 года. Как сообщили авторы немецкого журнала Focus, это стало своеобразным сигналом президенту России Владимиру Путину о готовности альянса выступить в защиту стран-участниц.

В ходе сценария военные отработали отражение атаки внешнего противника, схожего по численности и силе с присутствующей на полуострове российской армией.

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Как пояснила командир десантной оперативной группы «Шпигель» Жанетт Моранг, своими учениями союзники показали, что способны нанести быстрый и сильный ответный удар при попытке нападения.

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«Ситуация на Украине показывает необходимость подобных учений для обеспечения безопасности Европы. Но в настоящее время признаков подготовки России для нападения на членов НАТО нет», — добавила она.

Военные учения Joint Viking проходят в Норвегии два раза в год. На этот раз они состоялись с 9 по 18 марта, в них приняли участие 20 тысяч солдат и офицеров из армии принимающей страны, а также военнослужащие Франции, Германии, Канады, США, Дании, Нидерландов и Швеции.