Мир 06 августа 2023, 22:37 Учения России и Китая вызвали опасения в США Fox News: военно-морские учения России и Китая рядом с Аляской встревожили США РИА «Новости»

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Китай и Россия провели совместные военно-морские учения. Маневры отрабатывались рядом с Аляской. Это вызвало в ВМС США «масштабную реакцию», сообщил американский телеканал Fox News.

«Это беспрецедентная по размерам и масштабам совместная военно-морская операция России и Китая. <…> подобные действия вблизи нашей границы вызывают опасения», — сказал сенатор Дэн Салливан.

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По его словам, учения прошли вблизи юго-западного побережья Аляски, в них принимали участие 11 кораблей. Также сенатор добавил, что ВМС США дали незамедлительный ответ на это, отправив четыре эсминца на отведение российских и китайских кораблей от американских вод.

Боевые корабли ВМФ России и Военно-морских сил Китая 4 августа провели учения по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника в Беринговом море. Экипажи кораблей отработали совместное тактическое маневрирование и тренировку связи.