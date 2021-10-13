Учения ОДКБ «Взаимодействие-2021» стартуют в конце октября

В Парламентской ассамблее ОДКБ сообщили, когда состоятся учения коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ «Взаимодействие-2021». Об этом написал RT.

Учения пройдут с 22 по 23 октября на полигонах Таджикистана вблизи границы Афганистана. Парламентарии в ходе учений посмотрят за действиями по локализации и уничтожению террористических формирований, которые вторглись в приграничные районы страны ОДКБ в Центрально-Азиатском регионе ответственности организации.