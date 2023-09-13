Мир 13 сентября 2023, 09:53 Учения Northern Coast показали агрессивный характер НАТО Захарова: учения НАТО Northern Coast доказывают агрессивный характер НАТО РИА «Новости»

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Учения НАТО Northern Coast в Балтийском море подтверждают характер альянса как агрессивной организации. Такую оценку происходящему дала официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщил ТАСС.

«Как заявляется, они направлены на отработку „реалистичных сценариев защиты северных флангов альянса“. Подобная активность еще раз подтверждает: НАТО — это агрессивная военная организация», — подчеркнула дипломат.

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Учения Northern Coasts проходят у берегов Латвии и Эстонии под командованием ВМС Германии. Они стартовали 9 сентября и продлятся до 23 сентября. В них примут участие порядка 3200 военнослужащих, 30 кораблей и подводных лодок, а также до 15 самолетов, уточнил «Интерфакс».

В прибрежных районах Латвии и Эстонии будут проводить учебные десантные операции и отработку ударов кораблей по наземным целям. На минувшей неделе в Ригу прибыл десантно-вертолетный корабль-док LPD-19 Mesa Verde ВМС США с отрядом из 800 морпехов.