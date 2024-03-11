Мир 11 марта 2024, 13:35 Учения НАТО вынудили Белоруссию проверить боеготовность своих Вооруженных сил Генштаб Белоруссии начал проверку готовности ВС на фоне учений НАТО РИА «Новости»

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На фоне обострения военно-политической обстановки и учений НАТО в ВС Белоруссии началась проверка боеготовности. Об этом заявил замглавы Минобороны республики Виктор Гулевич. Его слова привела пресс-служба оборонного ведомства.

По словам Гулевича, нужно поддерживать высокий уровень готовности, когда вблизи белорусских границ «проводят крупномасштабные учения многонациональных сил НАТО, как на территории всей Европы». В их числе он назвал учения «Драгун» и «Стойкий защитник».

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Представитель Минобороны Белоруссии добавил, что маневры ВС страны будут наращивать. К ним привлекут больше военнослужащих, задействуют больше военной техники.

В начале марта у границ России начались учения НАТО Nordic Response. В МИД России заявили, что они носят провокационный характер. Российские военнослужащие предпримут необходимые меры, добавили в ведомстве.