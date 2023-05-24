Мир 24 мая 2023, 14:42 Учения НАТО в Косове назвали антисербской провокацией Мария Захарова сочла учения НАТО в Косове диверсией против косовского урегулирования U.S. Department of Defense

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Крупные учения подразделений НАТО в Косове стали диверсией против урегулирования конфликта в регионе и антисербской провокацией. Об этом на брифинге заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Учения НАТО вносят дестабилизирующую роль в Косове, которое стало основным очагом напряжения на Балканах. Выбор этого места подтверждает, что это диверсия против основ косовского урегулирования и антисербская провокация», — сказала она.

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Этап учений НАТО Defender Europe 2023 стартовал в Косове в начале неделе. В них примут участие 20 членов военного блока и около 20 тысяч военнослужащих, из которых семь тысяч — из США. Учебные мероприятия продлятся до 2 июня.

Президент Сербии Александр Вучич заявлял, что его правительству удалось достичь соглашения с Косово по некоторым пунктам в рамках предложений Европейского союза по урегулированию конфликта.