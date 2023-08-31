Мир 31 августа 2023, 13:33 Учения НАТО у границ Белоруссии назвали провокацией Лукашенко обвинил НАТО в провокациях у границ Белоруссии РИА «Новости»

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Страны НАТО в своем желании продолжить политику расширения альянса перешли к провокациям. Как сообщило БелТА, с таким заявлением выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко на заседании Совета безопасности республики.

Он подчеркнул, что наращивание военного присутствия стран альянса на границе, провокационные военные учения на фоне давления санкциями нельзя оставлять без внимания.

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«Уже дошло до нарушения государственной границы военнослужащими», — подчеркнул Лукашенко.

Президент Белоруссии добавил, что власти соседних Польши и стран Балтии объяснили свое поведение некими угрозами, якобы идущими от республики. Лукашенко подчеркнул, что никаких агрессивных намерений у страны нет, не было и быть не может. Чего как раз нельзя сказать о странах альянса.

Белорусский лидер напомнил, что Польша еще в апреле объявила, что не станет выполнять пункты Договора об обычных вооруженных силах в Европе в отношении республики.

«Это уже опасный шаг, и мы всегда должны руководство Польши об этом предупреждать — чтобы потом больно не было», — подчеркнул Лукашенко.

Государственный пограничный комитет Белоруссии в минувшую среду, 30 августа, сообщил, что двое латвийских военных с оружием незаконно пересекли границу в районе пункта пропуска «Григоровщина». По данным ведомства, солдаты прошли два метра по белорусской стороне вдоль границы и вернулись в Латвию.