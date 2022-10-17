Учения НАТО по ядерному сдерживанию стартовали 17 октября | 360°

Мир 17 октября 2022, 01:16 Поделиться Telegram

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Viber Учения НАТО по ядерному сдерживанию стартовали 17 октября Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень» пройдут с 17 до 30 октября Pxhere.com

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Плановые учения НАТО по ядерному сдерживанию «Стойкий полдень», в которых примут участие 14 стран и до 60 военных самолетов, стартуют в понедельник, 17 октября. Они продлятся до 30 октября.

Учения, как следует из заявления Североатлантического альянса, пройдут «над северо-западом Европы», а именно в воздушном пространстве Бельгии и Великобритании. Также они затронут воздушное пространство над Северным морем. В учениях не будет задействовано боевое оружие.

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Центром учений станет база бельгийских ВВС Кляйн Брогель, которая расположена в провинции Лимбург, уточнило РИА «Новости» со ссылкой на бельгийские СМИ. В этом месте находятся ядерные боеголовки США, следует из данных Бельгийской коалиции против ядерного оружия. Однако, официальные власти не подтверждают эту информацию.

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что «это плановые ежегодные учения». По его словам, они призваны «обеспечить поддержание ядреных возможностей НАТО безопасными и эффективными». Учения, как подчеркнул Столтенберг, не связаны с украинским кризисом.

Самолеты ВВС стран-участниц НАТО, которые задействованы в учениях, не приблизятся к российской территории ближе, чем на 1000 километров, отметил бельгийский телеканал RTBF.

Несмотря на это, Бельгийская коалиция против ядерного оружия потребовала от властей отмены учений. В заявлении организации говорится, что «в период высокой напряженности в ядерной сфере с Россией проводить такие учения безответственно».

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