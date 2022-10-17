Учения НАТО по ядерному сдерживанию стартовали 17 октября | 360°

Все новости
Подмосковье
17 октября 2022, 16:53
Почти 30 заблудившимся в лесах Подмосковья помогли найти дорогу в выходные
Подмосковье
17 октября 2022, 16:50
Фельдшерско-акушерский пункт в деревне Карпово в Ступине открыли после ремонта
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Эксклюзив
17 октября 2022, 16:41
На нас мир учится. Противостояние России и Украины — первое в абсолютно прозрачном мире
Подмосковье
17 октября 2022, 16:39
Самозанятые Подмосковья повысят навыки на бизнес-форуме
Мир
17 октября 2022, 16:21
Фраза о признании Западного Иерусалима столицей Израиля исчезла с сайта МИД Австралии — СМИ
Подмосковье
17 октября 2022, 16:21
Качество воды улучшили в поселке Елизаветино под Электросталью
Подмосковье
17 октября 2022, 16:17
Газовую поводку бесплатно заменили в домах жителей 6 округов Подмосковья
Спецоперация
17 октября 2022, 16:13
С депутатов и сенаторов предложили снять бронь от мобилизации. Это усложнит работу парламента
Деньги
17 октября 2022, 16:12
От 50 до 100 тысяч рублей в качестве подарка. Банк «Открытие» запустил новую акцию