Учения НАТО начались в Балтийском море

«Балтийское море имеет жизненно важное значение для Североатлантического союза, на [его] берегах расположено шесть стран-членов НАТО. „Северным берегам“ уже 13 лет. К сожалению, ситуация с безопасностью в регионе ухудшилась после незаконной аннексии Россией Крыма и продолжающегося наращивания ею военного потенциала», — приводит сайт текст сообщения официального представителя НАТО Оаны Лунеску.

Она добавила, что «НАТО отвечает на агрессивные действия России, усиливая воздушное и морское патрулирование в регионе».

В рамках учений Альянс разместил более 4,5 тысячи военных в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

«Северные берега» — это регулярные учения, которые проводятся в Балтийском море с 2007 года. Каждый год они проходят в разных странах Балтии. В 2019 году подразделениями, которые принимают участие в учениях, будет командовать адмирал ВМС Германии Стефан Хайш из оперативного центра в Глюксбурге.