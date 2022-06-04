Учения НАТО на Балтике объединят 16 стран

Военных учений НАТО Baltic Operations (Baltops 22) пройдут с 5 по 16 июня в центральной и южной частях Балтийского моря. Кроме того маневры развернут на береговых полигонах в странах Балтии, Германии, Польше и Швеции. Последняя вместе с Финляндией ранее заявили о намерении вступить в альянс. Председатель комитета начальников штабов ВС США Марк Милли заявил, что НАТО важно проявить солидарность с этими странами, написал ТАСС.

«В этом году все по-другому, учитывая контекст <…>. Для стран НАТО важно проявить солидарность со Швецией и Финляндией после подачи заявки в альянс», — сказал он на пресс-конференции в Стокгольме.

Встреча со СМИ прошла на американском десантном корабле USS Kearsarge. Его длина которого составляет 257 метров. Милли отметил, что корабль такого размера впервые проходит по Стокгольмскому архипелагу, что важно для США.

«В учениях принимают участие 14 стран НАТО, 44 корабля и около 100 самолетов», — уточнил он.

По его мнению, членство Швеции и Финляндии в альянсе сыграет значительную роль для укрепления позиций НАТО в регионе Балтийского моря.

Против вступления этих стран в альянс ранее выступила Турция. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что эта позиция не изменится, пока Финляндия и Швеции не предпримут «необходимые шаги».