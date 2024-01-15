Мир 15 января 2024, 12:03 Учебный сценарий возможной войны НАТО с Россией раскрыли в Германии Bild раскрыл сценарий Минобороны ФРГ о возможной войне России и НАТО U.S. Department of Defense

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Учебный сценарий возможной войны НАТО c Россией разработали в Минобороны Германии, узнал Bild. Ссылаясь на этот документ, издание указало, что предполагаемый конфликт может начаться летом 2025 года. При этом в военном ведомстве ФРГ полагают, что эскалация может произойти уже в феврале 2024-го.

По данным издания, учебный сценарий получил название «Оборона альянса — 2025». В нем «шаг за шагом, месяц за месяцем» описано, как будет действовать Россия и как НАТО будет защищаться при гипотетической агрессии.

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Стартует этот сценарий в феврале 2024-го. Весной, по мнению авторов документа, ВС России проведут наступательные действия и к июню отбросят ВСУ. Следом, в июле, начнутся кибератаки, а также иные формы гибридной войны против Запада.

Также Минобороны Германии указало в своем сценарии столкновения в прибалтийских странах, на фоне которых, по их мнению, Россия начнет масштабные учения на своей территории и в Белоруссии.

В октябре, как утверждают авторы сценария, произойдет переброска войск и ракет средней дальности в Калининград. После, с декабря 2024-го, в районе Сувалкского коридора будет происходить «пограничный конфликт». Далее Россия, как полагают в ведомстве ФРГ, «повторит на территории НАТО вторжение 2014 года».

Война между Россией и НАТО, как следует из этого документа, может начаться летом 2025 года. В мае руководство блока принимает решение о мерах сдерживания, пояснил Bild. А в «день Х» главнокомандующий НАТО, по информации издания, отдаст приказ о переброске 300 тысяч военнослужащих на восточный фланг. Речь идет в том числе и о 30 тысячах солдат бундесвера.

Завершается сценарий через 30 дней после так называемого «дня Х». Но чем именно он заканчивается, в Минобороны Германии не уточнили.