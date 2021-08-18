Учебные заведения Украины введут уроки патриотического воспитания

Министерство образования и науки Украины озвучило новые рекомендации для руководителей средних и средне-специальных учебных заведений. В документе прописано, что в школах и колледжах будут введены обязательные уроки патриотического воспитания. Об этом сообщило РИА ФАН.

По некоторым данным, менее чем через месяц тысячи преподавателей пополнят педагогические коллективы школ и ПТУ для проведения уроков патриотизма. Первоначально власти хотели потратить на это 150 миллионов гривен (около 400 миллионов рублей), но позже заявили о дополнительном привлечении частных средств.

В ведомстве не исключают, что за счет «уроков любви к родине» количество основных предметов будет сокращаться. Руководство одного из ПТУ в Киевской области уже предупредило учащихся о сокращении часов профильной практики в пользу лекций о патриотизме.