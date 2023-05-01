Мир 01 мая 2023, 17:51 Учебно-боевой истребитель Hurjet частично заменит F-16 в ВВС Турции Эрдоган заявил, что учебно-боевой истребитель Hurjet частично заменит F-16 в ВВС Турции Викимедиа

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Турецкий учебно-тренировочный и легкий боевой самолет Hurjet собираются дооснастить вооружением, чтобы он мог частично заменить истребитель четвертого поколения F-16 в ВВС Турции. Заявление сделал президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, написал ТАСС.

"Мы передадим Hurjet вооруженным силам, и из этого самолета будут сформированы отдельные эскадрильи», — заявил Эрдоган.

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Напомним, турецкий сверхзвуковой самолет Hurjet успешно совершил первый полет 25 апреля. Воздушное судно разработала компания Turkish Aerospace Industries (TAI). Военный самолет рассчитан на двух членов экипажа.

Самолет, согласно плану правительства страны, должен будет использоваться в качестве учебного и заменит имеющиеся сейчас у турецких пилотов учебные самолеты T-38 и учебно-боевые F-5.

Кроме того, глава Департамента оборонной промышленности Турции Исмаил Демир ранее говорил, что новый истребитель превзойдет по техническим характеристикам американский F-35, писал ТАСС. Проект также реализовали с целью заменить состоящие на вооружении турецких ВВС самолеты F-16.

Ранее «360» писал, что в Турции 14 мая состоятся президентские выборы. Нынешний президент страны Реджеп Эрдоган уверен в своей победе. Другие кандидаты — лидер оппозиционной партии «Народного альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.