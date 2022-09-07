Украина потребовала от Венгрии исправить школьный учебник | 360°

Мир 07 сентября 2022, 21:10 Поделиться Telegram

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Viber Венгрия затроллила Украину учебником. Киев вспыхнул от гнева, но безрезультатно Политолог Дудчак: политика Украины не понравилась и местным венграм РИА «Новости»

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Украина потребовала от Венгрии исправить учебник по географии. Якобы некоторые факты в нем — это попытка лишить государство суверенитета. Тем временем специалисты уверены, что власти Венгрии не станут обращать внимания на заявления Киева. Ведь их позиция хоть и не пророссийская, но провенгерская.

Украину не устроил учебник для школьников Венгрии

В Министерстве иностранных дел (МИД) Украины потребовали от Венгрии исправить учебник по географии для восьмого класса. Об этом заявил официальный представитель украинского внешнеполитического ведомства Олег Николенко.

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Речь идет об издании, в котором Карпаты назвали «единственными высокими горами» на Украине. В украинской прессе это сочли попыткой «лишить Украину суверенитета над крымскими горами».

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Также в учебнике есть рисунок, где украинский флаг разрывают русский медведь и мужчины с символикой США и Евросоюза. Под картинкой надпись: «Кому должна принадлежать Украина?»

«Вчера украинские дипломаты провели встречу в венгерском внешнеполитическом ведомстве, во время которой подчеркнули неприемлемость представления недостоверных и искаженных фактов об Украине. Требуем скорейшего исправления ложной информации в учебнике», — сообщил Николенко в соцсетях.

РИА «Новости»

Позиция Венгрии касательно Украины

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто ранее заявлял, что ситуация на Украине послужила причиной катастрофического ослабления ЕС. Кроме того, более 70% граждан Венгрии уверены, что антироссийские санкции вредят их государству и Европе в целом. Об этом говорят результаты опроса Центра изучения общественного мнения Szazadveg.

Нельзя сказать, что Венгрия заняла пророссийскую позицию. Слова представителей Венгрии вполне логичны, просто они звучат непривычно на фоне развернувшейся в ЕС русофобии. Об этом «360» рассказал украинский экономист, политолог Александр Дудчак.

«Такая позиция резко контрастирует, но тем не менее это просто нормальная премьерская позиция. Он зачастую называет вещи своими именами, говорит о причинах событий», — пояснил он.

По словам Дудчака, на ситуацию также влияет тот факт, что на Украине живут немало этнических венгров. Более того, в Закарпатье сильны сепаратистские настроения, которые появились не просто так, подчеркнул политолог.

«Украина проводила совершенно чудовищную политику в отношении всех, кто не хотел становиться частью политической нации. В нее принимали кого угодно, неважно, какой национальности, главное — быть согласным с определенными тезисами: симпатия к Степану Бандере, ненависть к русским. <…> Это все возмущало венгров тоже, как и многих других представителей национальных меньшинств», — отметил Дудчак.

Схожую точку зрения выразил и украинский политик и управленец Владимир Олейник. По его словам, Венгрия заняла провенгерскую позицию, в то время как некоторые другие государства занимают проамериканскую и теряют от этого.

«Венгрия, например, категорически против введения различных санкций. <…> Она понимает, что на 100% зависит от России. <…> Но в свое время Венгрия и другие страны передали свой суверенитет Брюсселю. Вот Брюссель вытворяет что хочет. А забрать этот суверенитет тяжело», — пояснил Олейник.

Что же касается учебника, на который обратили внимание представители Украины, Венгрия его исправлять не станет, уверен Олейник. Более того, таким образом венгерская сторона могла намеренно задеть украинскую, ведь когда-то указанные территории входили в Австро-Венгрию.

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