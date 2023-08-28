28 августа 2023, 09:35
Участвующий в переговорном процессе источник раскрыл цель встречи Путина и Эрдогана
РИА «Новости»: встреча Путина и Эрдогана внесет ясность по зерновому соглашению
Готовящиеся переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана могут решить судьбу зерновой сделки. Об этом РИА «Новости» заявил источник, близкий к ситуации.
«Очень большие надежды на эти переговоры, во многом они проявят ясность по будущему (зерновой сделки — прим. ред.)», — указал источник.
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Собеседник агентства подчеркнул, что все ведомства Турции начали вести работу в этом направлении. Сам переговорный процесс скоординируют с Организацией Объединенных Наций. Представители ООН планируют наблюдать за диалогом лидеров двух стран.
Источник выразил надежду, что встреча Путина и Эрдогана пройдет конструктивно и президенты откроют возможности для возобновления зерновой сделки.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил о подготовке к встрече двух лидеров. По словам представителя Кремля, переговоры состоятся скоро, а приготовления к ним идут полным ходом.
Ранее дипломатический источник в Турции заявил, что встреча Путина и Эрдогана состоится в Сочи 4 сентября.
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Реджеп Эрдоган
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