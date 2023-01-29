Мир 29 января 2023, 21:22 Участвующий в гуманитарной миссии ООН российский вертолет обстреляли в Сомали Дипмиссия: российский вертолет обстреляли в аэропорту в Сомали, пострадавших нет Unsplash

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Вертолет компании «ЮТэйр-Вертолетные услуги», участвующий в гуманитарной миссии ООН, обстреляли в аэропорту Могадишо в Сомали. Об этом сообщили в посольстве России в Джибути, слова дипмиссии передало РИА «Новости».

Вертолет российской авиакомпании выполнял авиатранспортное обеспечение гуманитарной миссии ООН, во время инцидента он находился на стоянке в международном аэропорту Сомали. Все случилось 23 января, однако сообщение об этом появилось только сейчас.

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«Вертолету нанесен несущественный ущерб. Пострадавших в результате инцидента нет, российские пилоты продолжают работу в штатном режиме», — сообщили журналистам в посольстве.

По предварительной информации, к обстрелу причастна террористическая группировка «Аш-Шабаб». В дипмиссии ответили, что проводится расследование случившегося.

Американские спецслужбы уничтожили главаря и ключевого координатора террористической группировки ИГ* на севере Сомали несколькими днями ранее. Билала-аль-Судани отвечал за усиление группировки в Африке и был ответственным за финансирование террористических атак организации по всему миру.

* «Исламское государство», ИГ — запрещенная в России террористическая организация.