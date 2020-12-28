Компания Nord Stream 2 AG сообщила об окончании работ по строительству участка трубопровода «Северный поток — 2» длиной 2,6 км в исключительной экономической зоне Германии завершены.

Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на пресс-службу Nord Stream 2 AG. Укладка труб по двум параллельным веткам газопровода в исключительной экономической зоне Дании начнется в середине января. О дальнейших планах Nord Stream 2 AG проинформирует в надлежащий срок.

«О других деталях мы не можем сообщить», — цитирует заявление ТАСС.

Немецкий министр иностранных дел Хайко Маас заявил, что вступление в должность избранного президента США Джо Байдена не изменит подход Берлина к строительству газопровода «Северный поток — 2».