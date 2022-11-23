Мир 23 ноября 2022, 18:43 Участок нефтепровода «Дружба» частично остановили на Украине Представитель «Транснефти» Демин сообщил об остановке участка «Дружбы» на Украине РИА «Новости»

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Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен. Прокачка сырья из Белоруссии пока продолжается, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин ТАСС.

«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров», — отметил он.

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Демин уточнил, что прокачку на Венгрию по плану прекратили уже три дня назад. Остановка затянется еще на семь дней. В направлении Чехии и Словакии от «Будковце» прокачку не прерывали.

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Представитель «Транснефти» обратил внимание, что если украинская сторона оперативно не восстановит транзит на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», прокачку из Белоруссии остановят через несколько часов.

По словам Демина, сроки возобновления прокачки украинским оператором трубопровода «Укртранснафтой» неизвестны, написал RT.

Нефтепровод «Дружба» поставляет нефть в Белоруссию и в Европу. Он разделен два участка — северный и южный.