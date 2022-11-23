23 ноября 2022, 18:43
Участок нефтепровода «Дружба» частично остановили на Украине
Представитель «Транснефти» Демин сообщил об остановке участка «Дружбы» на Украине
Участок нефтепровода «Дружба» на Украине частично остановлен. Прокачка сырья из Белоруссии пока продолжается, сообщил официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин ТАСС.
«Частично нефтепровод на Украине остановлен, по сообщению наших партнеров», — отметил он.
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Демин уточнил, что прокачку на Венгрию по плану прекратили уже три дня назад. Остановка затянется еще на семь дней. В направлении Чехии и Словакии от «Будковце» прокачку не прерывали.
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Представитель «Транснефти» обратил внимание, что если украинская сторона оперативно не восстановит транзит на участках в районе «Новгород — Волынский — Броды», прокачку из Белоруссии остановят через несколько часов.
По словам Демина, сроки возобновления прокачки украинским оператором трубопровода «Укртранснафтой» неизвестны, написал RT.
Нефтепровод «Дружба» поставляет нефть в Белоруссию и в Европу. Он разделен два участка — северный и южный.
Белоруссия
Нефть
Украина
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