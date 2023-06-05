Мир 05 июня 2023, 17:20 Участок недостроенного моста через реку Ганг обрушился в Индии

Читать 360tv в

В индийском штате Бихар второй раз за два года обвалился участок недостроенного моста через реку Ганг. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на местные СМИ.

Ранее причиной обрушения конструкции стал сильный шторм. Мост строится как связующее звено между районами Хагария и Бхагалпур.

Реклама

По словам представителя окружного магистрата округа Бхагалпур, пострадавших в результате обрушения не выявлено.