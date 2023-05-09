Мир 09 мая 2023, 20:21 Участок «дороги смерти» около Артемовска сняли на видео Украинские боевики сняли участок «дороги смерти» с уничтоженной техникой около Артемовска РИА «Новости»

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Прибывшие за телами погибших сослуживцев украинские военные сняли на видео обломки военной техники, брошенной на дороге в районе Артемовска (украинское название — Бахмут) после трех дней ударов со стороны российских сил. Видео с места опубликовал Telegram-канал «Спецоперация Z: Военкоры „Русской весны“».

В объектив попал участок трассы в районе села Иванковского. Это последняя линия снабжения украинских боевиков, которые остаются в Артемовске. На небольшом перекрестке скопилось огромное количество разбитых пикапов, бронированных машин и бронетранспортеров.

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Главным объектом в кадре оказалась бронированная ремонтно-эвакуационная машина, чей экипаж погиб во время транспортировки подбитой техники. За телами погибших прибыли военные, которые сняли это видео.

По последним данным, бойцы частной военной компании «Вагнер» получили дополнительные подкрепления и перешли в атаку на последние укрепления украинских сил в Артемовске. Местами самых ожесточенных боев стали улица Медведева и перекресток Леваневского и Освободителей Донбасса.

Российский предприниматель Евгений Пригожин заявил, что к вечеру понедельника, 8 мая, бойцы «Вагнера» продвинулись в разных направлениях города на 280 метров, существенно сократив подконтрольную ВСУ площадь города.