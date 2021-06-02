Участок автострады Оклахомы назвали в честь Дональда Трампа

Участок автострады в Оклахоме назвали в честь бывшего президента США Дональда Трампа, написал сайт «Политика сегодня» со ссылкой на американские СМИ.

Отмечается, что соответствующий закон подписал губернатор штата Кевин Ститт. Дорога от границ муниципалитета Бойсе-сити до Оклахомы будет иметь название «Шоссе президента Дональда Трампа». Местному транспортному управлению предписали установить здесь соответствующий указатель. Участок имеет протяженность 35 километров.

Оклахома — один из штатов Америки, который оказывал поддержку Трампу в прошлой избирательной кампании. Местные власти выражали доверие к кандидату на пост лидера страны.

Ранее сообщалось, что адвокаты Министерства юстиции США подали ходатайство в федеральный суд с просьбой отклонить иск активистов движения BLM, которые обвинили экс-президента США Дональда Трампа и ряд чиновников в использовании спецсредств при разгоне митинга около Белого дома. Юристы напомнили, что занимавшие высокие посты в руководстве Шатов сохраняют иммунитет к гражданским искам, если дело касается действий полиции или охраны президента.