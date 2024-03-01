Мир 01 марта 2024, 13:07 Участница «Мисс Европа — 2024» из Украины обвинила россиянку в покупке победы «АиФ»: участница «Мисс Европа» из Украины обвинила конкурс в «русском заговоре» Freepik

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Милена Мельничук, представляющая Украину на конкурсе «Мисс Европа — 2024» обвинила победительницу, Розу Гадиеву из Казани, в покупке победы. Она устроила скандал и раскритиковала организаторов, сообщило издание «Аргументы и факты».

Конкурс проходил в Ливане с 15 по 25 февраля. В это время Мельничук неоднократно публиковала гневные посты в своих соцсетях, обвиняя организаторов в постоянных провокациях. Девушке очень не понравилось то, что ее ставили рядом с россиянкой на фотосессиях, а однажды даже выдали похожие платья.

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После объявления итогов Мельничук устроила сцену в автобусе, в котором ехали девушки. Она буквально набросилась на Гадиеву и высказала все, что думает о победительнице. За россиянку вступилась конкурсантка из Беларуси, резко осудив ее за неуместное поведение. Успокоить разъяренных красавиц удалось только охранникам.

Украинка публично назвала цены за призовые места, которые якобы купили Россия и Белоруссия. «Золото» на конкурсе обошлось в 20 тысяч евро, а «серебро» — в пять.

Ранее уроженке Украины Каролине Шиино, которая победила на конкурсе красоты «Мисс Япония — 2024», пришлось отказаться от своего титула. Поводом стали обнародованные в СМИ подробности ее романа с женатым мужчиной.