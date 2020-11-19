Участница «Кто хочет стать миллионером?» отправила украинцев в Африку. Они не обиделись и захотели ей заплатить

Участница аргентинской версии шоу «Кто хочет стать миллионером?» не смогла ответить на вопрос, где находится Украина. И даже с подсказкой «50:50» она все равно не дала правильный ответ. Но в Сети украинцы не обиделись на невежество женщины и присудили ей за это миллион.

Все дело в том, что при подсказке у аргентинки на выбор осталось два ответа — Африка или Европа. Женщина, видимо, растерялась, потому что выбрала Африку. Именно там, по ее мнению, находится Украина. Фрагмент с ответом опубликовал канал Telefe. Даже когда прозвучал сигнал об ошибке, девушка все равно продолжала доказывать ведущему, что страна граничит с Европой и находится на африканском континенте.

На это украинские пользователи Сети отреагировали иронично. Они признали, что участница просто знает секретную информацию. И ошибки здесь никакой не было. Поэтому она заслуживает миллион. Люди писали: «Так она угадала, почему не засчитали ответ?», «Молодец, угадала!», «Украина не имеет границ. Она везде…», «Вопрос на миллион. И это правильный ответ».

«Все логично. Страна с такой властью, экономикой и жизнью по определению должна быть в Африке…» — написал пользователь под ником Vasily.

Среди комментаторов были и те, кто просто посчитал участницу необразованной. Но таких были единицы.