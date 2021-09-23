Участница Евровидения от Бельгии Клод Ломбар скончалась в Париже

Бельгийская певица и автор песен Клод Ломбар умерла в Париже. Ей было 77 лет. Исполнительница была одной из тех певиц, кто представил Бельгию на музыкальном конкурсе Евровидение.

«С большой грустью мы объявляем о смерти мадам Клод Ломбар», — сказано в публикации на странице Ломбар в Facebook.

В сообщении сказано, что ее не стало 20 сентября. Причины смерти не уточняются.

Клод Ломбар родилась 25 февраля 1945 году в Эттербеке. Она стала известна в мире после участия в Евровидении в Лондоне в 1968 году. Там она исполнила песню Quand tu reviendras и заняла седьмое место. Ломбар появилась на конкурсе еще раз — в 1973 году, но в этот раз в качестве бэк-вокалистки дуэта Nicole & Hugo. Они заняли последнее место.

В 1970-е она переехала во Францию, где участвовала в создании мюзиклов и озвучивала мультфильмы. Ломбар также сотрудничала с Шарлем Азнавуром.