Участниц женского марша против насилия избили и задержали в Бишкеке

Международный женский день в Бишкеке прошел бурно. Неизвестные мужчины напали на участниц марша против насилия. Атаку заметили милиционеры. Они остановили избиение и провели задержания. Но в автозаки отправились не хулиганы, а активистки.

Как пишет киргизское информагентство «Апрель», активисты вышли на ежегодный мирный митинг. Он начался на столичной площади Ала-Тоо. Спустя всего несколько минут на девушек напали агрессивные мужчины. Они начали бить и пинать женщин и детей.

Милиционеры, заметившие драку, начали свистеть и прогнали нападавших. Однако за агрессивными мужчинами силовики не погнались. Вместо этого они задержали женщин и отправили их в автозаки. Отмечается, что активистки возмущены.

Марш продолжился возле здания РОВД. У его участниц отобрали личные вещи, а также атрибутику — воздушные шарики, транспаранты и бейджи.

Позднее в ГУВД Бишкека заявили, что митинг не был санкционирован, что «привело к различным провокациям», пишет «Интерфакс». Также в милиции отметили, что в отделения были доставлены лица «с обеих сторон».

Сейчас сотрудники милиции устанавливают и разыскивают других лиц, причастных к провокациям, добавили в ведомстве.