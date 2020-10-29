Участников митингов в Минске могут осудить по статье «акт терроризма»

Он отметил, что судебное разбирательство началось только по 70 из них.

Генеральный прокурор Белоруссии заявил, что несанкционированные акции протеста перестали носить мирный характер. В последние несколько недель они приобрели радиальные формы.

«По некоторым фактам решается вопрос о квалификации действий виновных лиц как терроризм со всеми вытекающими отсюда последствиями», — подчеркнул он.

Начиная с понедельника, 26 октября, в Белоруссии должна была начаться массовая забастовка. К ней призывала бывший кандидат в президенты страны от объединенной оппозиции Светлана Тихановская.

Ранее она поставила «народный ультиматум» руководству республики с требованием отставки действующего президента страны Александра Лукашенко, освобождения политических заключенных и прекращения насилия на улицах.

По истечении срока действия ультиматума студенты нескольких вузов Белоруссии вышли на митинги. В социальных сетях появились видео с нескольких заводов Минска, где рабочие отказывались приступать к своей деятельности. Однако правительство страны объявило, что все предприятия работают в штатном режиме.

Студентов и рабочих, которые вышли на несанкционированные акции протеста задержали сотрудники милиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рабочие, призывающие к забастовке, финансируются из Литвы и Польши. Он заявил, что нужно освободить заводы от тех, кто не хочет работать и дать спокойно трудиться остальным. Студентов, которые вышли на несанкционированные митинги белорусский лидер потребовал отчислить из вузов.

Несанкционированные акции протеста начались в Белоруссии после президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Сторонники Тихановской не согласились с результатами голосования и вышли на улицы.