Участников массовой оргии во Франции оштрафовали за нарушение дистанции

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько объявлений об оргии. В результате они нагрянули в специально арендованный склад в пригороде Парижа.

Когда они ворвались в помещение, мероприятие было в самом разгаре. В нем участвовали более 100 человек. Оказалось, что парижане нарушили комендантский час, а также нарушили коронавирусные меры — были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

По данным источника, участники оргии не стали сопротивляться полицейским. В результате трех организаторов арестовали, остальные получили штрафы. А еще стражи порядка изъяли алкоголь, звуковое и световое оборудование.

Несколько дней назад почти 30 полицейских приняли участие в вечеринке, которая прошла в полицейском участке в пригороде Парижа. Они нарушили не только санитарные правила, но и комендантский час.