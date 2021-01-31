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    31 января 2021, 07:58

    Участников массовой оргии во Франции оштрафовали за нарушение дистанции

    Анастасия Калинина

    Во Франции прошла массовая оргия. Полицейские оштрафовали ее участников за отсутствие защитных масок и нарушение социальной дистанции. Информация об этом появилась на сайте Daily Mail.

    Сотрудники правоохранительных органов обнаружили несколько объявлений об оргии. В результате они нагрянули в специально арендованный склад в пригороде Парижа.

    Когда они ворвались в помещение, мероприятие было в самом разгаре. В нем участвовали более 100 человек. Оказалось, что парижане нарушили комендантский час, а также нарушили коронавирусные меры — были без масок и не соблюдали социальную дистанцию.

    По данным источника, участники оргии не стали сопротивляться полицейским. В результате трех организаторов арестовали, остальные получили штрафы. А еще стражи порядка изъяли алкоголь, звуковое и световое оборудование.

    Несколько дней назад почти 30 полицейских приняли участие в вечеринке, которая прошла в полицейском участке в пригороде Парижа. Они нарушили не только санитарные правила, но и комендантский час.