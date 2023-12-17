Мир 17 декабря 2023, 10:24 Участников акции в поддержку ВСУ в Николаеве не пустили в бомбоубежище «Украинская правда»: в Николаеве участников акции за ВСУ не пустили в укрытие РИА «Новости»

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Участников акции по сбору денег для ВСУ в Николаеве не пустили в бомбоубежище. Об этом сообщило местное издание «Украинская правда».

В акции участвовали около 30 человек. Когда началась воздушная тревога, полицейские порекомендовали пикетчикам разойтись или спрятаться в укрытии в горсовете. На здании городского совета действительно была табличка о том, что там располагается убежище, однако оно оказалось закрытым. Охранники находились внутри, но люди не смогли до них достучаться. Наконец один из сотрудников охраны открыл дверь, но лишь для того, чтобы сообщить, что тревога уже закончилась, и снова закрыть. То, что не пустил никого, пока сирены звучали, мужчина не прокомментировал.

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