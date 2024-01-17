Мир 17 января 2024, 09:50 Участники встречи в Давосе призвали найти дипломатическое решение конфликта на Украине NYT: чиновники в Давосе призвали к дипломатическому решению конфликта на Украине РИА «Новости»

Читать 360tv в

Участники Всемирного экономического форума в Давосе призвали решить конфликт на Украине дипломатическим способом. Об этом сообщила газета New York Times.

По информации источника, украинская тема на мероприятии была заметной, но вовсе не доминирующей. Предприниматели и правительственные чиновники выразили поддержку Украине, а также обеспокоились сокращением финансовой поддержки киевского режима со стороны Запада.

Реклама

«Но они как в частном, так и публичном порядке настаивали на дипломатическом прекращении конфликта», — отметили авторы материала.

Традиционный Всемирный экономический форум проходит в Давосе с 15 по 19 января. Российское правительство отмечало, что страна готова к переговорам с Украиной, но киевский режим сам запретил их на законодательном уровне.

Ране президент России Владимир Путин заявил, что продвигаемая Владимиром Зеленским «формула мира» ставит своей целью отказ от любых переговоров.