15 января 2024, 10:27
Участники встречи в Давосе не выработали стратегию по «формуле мира»
Bloomberg: на встрече по «формуле мира» в Давосе не выработали «четкого пути»
Участники встречи по украинской «формуле мира» на Всемирном экономическом форуме в Давосе не сумели выработать «четкого пути вперед». Об этом сообщило агентство Bloomberg.
Всего в мероприятии приняли участие 83 делегации. Оно прошло перед стартом Международного экономического форума.
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«Встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без выработки определенного пути перед прибытием Владимира Зеленского», — отметили авторы материала.
Журналисты уточнили, что Украина рассчитывала заручиться поддержкой «формулы мира» среди государств глобального Юга.
«В целом Украина стремилась использовать ежегодную встречу деловых и политических лидеров в Давосе, чтобы возродить внимание и поддержку к себе», — добавили они.
Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил сожаление, что Китай не принял участие в переговорах по «формуле мира».
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