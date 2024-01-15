Мир 15 января 2024, 10:27 Участники встречи в Давосе не выработали стратегию по «формуле мира» Bloomberg: на встрече по «формуле мира» в Давосе не выработали «четкого пути» Hannes P Albert / Global Look Press

Читать 360tv в

Участники встречи по украинской «формуле мира» на Всемирном экономическом форуме в Давосе не сумели выработать «четкого пути вперед». Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Всего в мероприятии приняли участие 83 делегации. Оно прошло перед стартом Международного экономического форума.

Реклама

«Встреча советников по национальной безопасности в Давосе завершилась без выработки определенного пути перед прибытием Владимира Зеленского», — отметили авторы материала.

Журналисты уточнили, что Украина рассчитывала заручиться поддержкой «формулы мира» среди государств глобального Юга.

«В целом Украина стремилась использовать ежегодную встречу деловых и политических лидеров в Давосе, чтобы возродить внимание и поддержку к себе», — добавили они.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак выразил сожаление, что Китай не принял участие в переговорах по «формуле мира».