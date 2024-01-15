Мир 15 января 2024, 00:55 Участники встречи в Давосе не сошлись во мнениях по урегулированию конфликта на Украине ЕС: Европа и Юг имеют разные подходы к «формуле мира» по Украине Pixabay

Читать 360tv в

У участников встречи в Давосе разные подходы по так называемой «формуле мира» по урегулированию кризиса на Украине. Об этом РИА «Новости» рассказал источник в ЕС.

«Западные партнеры выразили безоговорочную поддержку Украине», — отметил источник.

Реклама

Ряд советников по нацбезопасности стран глобального Юга заявили, что «нужно учитывать опасения России», рассказал представитель ЕС.

Украина на встрече предложила провести саммит на уровне лидеров, «основываясь на подготовительной работе, проведенной за последний год».

Участники мероприятия не могут иметь единое мнение по вопросу урегулирования конфликта, заявил глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак. Он отметил, что Украина считает неприемлемым «сразу же садиться за стол переговоров», как считают некоторые. Ермак однозначно заявил, что Зеленский и его команда не согласны на заморозку конфликта.