Мир 29 июня 2023, 01:02 Участники встречи в Дании по решению украинского конфликта разошлись во мнениях Bloomberg: участники разошлись во мнениях на встрече в Дании по решению кризиса на Украине Freepik

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На встрече в Копенгагене между политиками возникли разногласия по поводу урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что на встрече в Дании были советники нацбезопасности и политические советники Великобритании, Бразилии, Дании, Италии, ЕС, Канады, Индии, Южной Африки, Германии, США, Саудовской Аравии, Турции, Франции. Украины и Японии. Поводом обсуждений стал поиск решения украинского кризиса. Все стороны решили продолжать консультации по этому вопросу в подобном формате.

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В материале агентства сказано, что большинство собеседников условились на принципе, что любое конечное урегулирование должно отвечать главным принципам ООН, таким как суверенитет и территориальная целостность.

«С некоторыми из них были серьезные разногласия по поводу подробностей и методов», — сказано в сообщении агентства.

Согласно данным источников, чиновники из Евросоюза и G7 считают, что прекращение огня даст возможность российской стороне удержать новые регионы, а надежное мирное урегулирование конфликта включает в себя вывод российских войск с Украины.

Ранее немецкие журналисты со ссылкой на свои источники заявили, что переговоры по решению украинского кризиса могут состояться в июле 2023 года. Инициатором диалога стал киевский режим.